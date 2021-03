Una Vita, anticipazioni dal 21 al 27 marzo: una pericolosa trappola (Di venerdì 19 marzo 2021) Una Vita, nel corso delle prossime puntate, entrerà nel vivo per quanto concerne la guerra tra Genoveva e Ursula, come spiegano le anticipazioni dal 21 al 27 marzo. Inoltre, Camino sarà ancora risentita con la sua famiglia per il gesto di Emilio che è andato a spiarla durante le lezioni con Maite. Dal canto suo, Felicia solleciterà Lolita a confrontarsi con Marcelina per interrompere i loro contrasti, mentre Santiago sognerà di lasciare il quartiere con Marcia, ma la Salmeron si opporrà al suo progetto. Successivamente, Genoveva ridicolizzerà Ursula davanti alle signore di Acacias, mentre Camino donerà a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino e Lolita capirà che la sua gelosia verso la donna era inutile e le porgerà le sue scuse. Intanto, Ramon sarà artefice della ritrovata pace tra Marcelina, Felicia e Lolita, mentre ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Una, nel corso delle prossime puntate, entrerà nel vivo per quanto concerne la guerra tra Genoveva e Ursula, come spiegano ledal 21 al 27. Inoltre, Camino sarà ancora risentita con la sua famiglia per il gesto di Emilio che è andato a spiarla durante le lezioni con Maite. Dal canto suo, Felicia solleciterà Lolita a confrontarsi con Marcelina per interrompere i loro contrasti, mentre Santiago sognerà di lasciare il quartiere con Marcia, ma la Salmeron si opporrà al suo progetto. Successivamente, Genoveva ridicolizzerà Ursula davanti alle signore di Acacias, mentre Camino donerà a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino e Lolita capirà che la sua gelosia verso la donna era inutile e le porgerà le sue scuse. Intanto, Ramon sarà artefice della ritrovata pace tra Marcelina, Felicia e Lolita, mentre ...

