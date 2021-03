Una vita, anticipazioni 19 marzo: la strategia di Genoveva (Di venerdì 19 marzo 2021) Genoveva sarà sempre più determinata a liberarsi definitivamente di Ursula e per farlo si servirà di ogni mezzo a sua disposizione. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 19 marzo, rivelano che la Salmeron dopo averla fatta passare per pazza, deciderà di ridicolizzarla di fronte a tutte le signore di Acacias, in modo da farle terra bruciata intorno. Intanto, Camino darà a Maite un ritratto fatto da lei con la tecnica del carboncino e la pittrice resterà davvero colpita. Nel frattempo, Lolita rendendosi conto di essersi sbagliata sul conto di Maite, e le chiederà scusa. Infine, Ramon riuscirà a far riappacificare Lolita, Felicia e Marcelina. Una vita, spoiler 19 marzo: Genoveva metterà in ridicolo Ursula di fronte alle vicine Le ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 marzo 2021)sarà sempre più determinata a liberarsi definitivamente di Ursula e per farlo si servirà di ogni mezzo a sua disposizione. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 19, rivelano che la Salmeron dopo averla fatta passare per pazza, deciderà di ridicolizzarla di fronte a tutte le signore di Acacias, in modo da farle terra bruciata intorno. Intanto, Camino darà a Maite un ritratto fatto da lei con la tecnica del carboncino e la pittrice resterà davvero colpita. Nel frattempo, Lolita rendendosi conto di essersi sbagliata sul conto di Maite, e le chiederà scusa. Infine, Ramon riuscirà a far riappacificare Lolita, Felicia e Marcelina. Una, spoiler 19metterà in ridicolo Ursula di fronte alle vicine Le ...

