Una Vita, 19 marzo 2021: anticipazioni puntata di oggi. Il dono di Camino

Una Vita, 19 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Camino sta prendendo lezioni d'arte con la bella Maite, per la quale ha iniziato a provare molta ammirazione. Ma non solo: la figlia di Felicia ha iniziato anche a pensarla come la sua progressista insegnante e questo sta facendo preoccupare sia la mamma che il fratello Emilio. Il giovane è stato coinvolto da Felicia nella vicenda e da giorni ha iniziato a seguirla. La ragazza però si ribellerà alla cosa e dirà chiaramente ai suoi familiari di non voler essere controllata.

