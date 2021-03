Un vaccino mai approvato contro la Sars funziona anche per il Covid: «Poteva fermare la pandemia» (Di venerdì 19 marzo 2021) Gambotto (Università di Pittsburgh): «Il primo studio è del 2003, nel 2020 avremmo potuto lanciare il PittCoVacc, un cerotto con micro-aghi in grado di arrestare la corsa del virus». Ma l’amministrazione Trump ha lasciato a secco i centri di ricerca per inondare di miliardi le case farmaceutiche. E le industrie hanno ricominciato la ricerca da zero Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 19 marzo 2021) Gambotto (Università di Pittsburgh): «Il primo studio è del 2003, nel 2020 avremmo potuto lanciare il PittCoVacc, un cerotto con micro-aghi in grado di arrestare la corsa del virus». Ma l’amministrazione Trump ha lasciato a secco i centri di ricerca per inondare di miliardi le case farmaceutiche. E le industrie hanno ricominciato la ricerca da zero

Advertising

DantiNicola : 'Sicuro ed efficace' dice #Ema, dando il via libera al vaccino #AstraZeneca. Lo stop è stato un fatto grave che ci… - Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - Corriere : AstraZeneca, parla Magrini (Aifa): «Il vaccino è sicuro, mai visto tanto allarme senza base di dati» - PennyDreadfull_ : RT @davcarretta: Ema non ha mai bloccato nulla. Aifa ha bloccato il vaccino. Su che basi? Di chi è la responsabilità? Chi ne risponde? - LaCiuraRaffaele : RT @davcarretta: Ema non ha mai bloccato nulla. Aifa ha bloccato il vaccino. Su che basi? Di chi è la responsabilità? Chi ne risponde? ht… -