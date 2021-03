Un secolo fa Errico Malatesta | lo sciopero della fame e la rivoluzione che non fu

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) Esattamente cento anni fa, il 20 marzo 1921, questura, prefettura, governo e parlamento si ritrovarono uniti nella paura, mai grande come allora, dello scoppio di infinite e contemporanee sommosse per tutta la Penisola, sommosse orchestrate dagli anarchici e facenti parte di un piano che avrebbe dovuto portare alla. Da tempo il malcontento popolare, causato soprattutto dalla crisi economica, era cresciuto e se ne erano fatti portavoce il partito socialista, il partito repubblicano, i sindacati. Ed è vero, le ali estreme dei partiti (oltre, ovviamente, agli anarchici) avevano come obiettivo dichiarato la. In più si sospettavano – ma non si avevano prove in questo senso – legami tra anarchici italiani e residenti a New York (dove in quel periodo attentati e azioni dimostrative erano quotidiani, soprattutto dopo l’arresto, ...