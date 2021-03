Un Posto al Sole, trama 19 marzo 2021: la festa del papà (Di venerdì 19 marzo 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 19 marzo 2021 con la festa del papà e altri colpi di scena che non si riveleranno essere propriamente felici e spiensierati. La festa del papà trama Un Posto al Sole oggi 19 marzo 2021 con una nuova puntata per i protagonisti della soap. Come da mood che la caratterizza da tanti anni, i protagonisti seguono sempre gli eventi e per questo motivo festeggiano la festa del papà in maniera molto carina. Irene infatti organizza una super mega caccia al tesoro, come la chiama lei, per far trovare delle soprese carine al suo papà Filippo. Nello stesso tempo anche il piccolo Jimmy parteciperà ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Anticipazioni Unal19con ladele altri colpi di scena che non si riveleranno essere propriamente felici e spiensierati. LadelUnaloggi 19con una nuova puntata per i protagonisti della soap. Come da mood che la caratterizza da tanti anni, i protagonisti seguono sempre gli eventi e per questo motivo festeggiano ladelin maniera molto carina. Irene infatti organizza una super mega caccia al tesoro, come la chiama lei, per far trovare delle soprese carine al suoFilippo. Nello stesso tempo anche il piccolo Jimmy parteciperà ...

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - zazoomblog : Un Posto al Sole trama 19 marzo 2021: la festa del papà - #Posto #trama #marzo #2021: #festa - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subit… - Rossana_81 : @AldTar @danielesaiani @Papaverargemo @cartonimorti @DeviStareCalmo Si contro Hitler! E con quali risorse? Voleva i… - viaggiatrice86 : RT @la_sfigaTTa: Che tenerezza/pena che provo quando vedo in giro ste gatte incinte che poi dovranno trovarsi un posto sicuro per partorire… -