Un Posto Al Sole le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 marzo 2021 su Rai 3 (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Posto al Sole anticipazioni e trame delle puntate dal 15 al 19 marzo su Rai 3 Appuntamento imperdibile per milioni di fan, Un Posto al Sole prosegue dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz’ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà. Vediamo quali sono i temi e le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 marzo su Rai 3 di Un Posto Al Sole. Le anticipazioni di oggi lunedì 15 marzo L’imprevisto ritorno di Michele spinge Silvia a un importante e difficile confronto. Patrizio è sempre più tormentato, Alberto cerca di ricomporre il suo rapporto con Clara. Franco ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021) Unale tramedal 15 al 19su Rai 3 Appuntamento imperdibile per milioni di fan, Unalprosegue dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz’ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà. Vediamo quali sono i temi e ledal 15 al 19su Rai 3 di UnAl. Ledi oggi lunedì 15L’imprevisto ritorno di Michele spinge Silvia a un importante e difficile confronto. Patrizio è sempre più tormentato, Alberto cerca di ricomporre il suo rapporto con Clara. Franco ...

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 19 marzo - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 marzo 2021 - AriannaLetizia : @annalisadesi @MichelangeloToy Sua fan dagli esordi in un posto al sole - irenepaz330 : RT @uselessfancyboi: Si Devono Educare Gli Uomini Non proteggere le donne Il punto è proprio che finché non potranno girare tranquillament… -