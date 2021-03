Un Posto al Sole: cosa fa oggi Gigio Morra, Peppino, dopo l'addio alla soap (Di venerdì 19 marzo 2021) Il veterano attore napoletano Gigio Morra dal 2016 al 2018 ha interpretato in Un Posto al Sole il ruolo di Peppino Canfora, proprietario del garage in cui lavora Franco Boschi. Vediamo di scoprire cosa fa oggi. Leggi su comingsoon (Di venerdì 19 marzo 2021) Il veterano attore napoletanodal 2016 al 2018 ha interpretato in Unalil ruolo diCanfora, proprietario del garage in cui lavora Franco Boschi. Vediamo di scoprirefa

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - MarioManca : RT @VanityFairIt: In occasione della Festa del Papà, l'attore che da 20 anni interpreta il ruolo di Filippo Sartori in «Un Posto al Sole»,… - sheisakward : Raffaele Giornado (aka Patrizio Rispo) di un posto al sole è la cosa più vicina a un padre che ho. Ogni sera, da pi… - VanityFairIt : In occasione della Festa del Papà, l'attore che da 20 anni interpreta il ruolo di Filippo Sartori in «Un Posto al S… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 19 marzo -