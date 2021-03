UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 22 marzo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 22 marzo 2021: Continuano i mal di testa di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), ma lui non dà il giusto peso a questi malesseri… Rossella (Giorgia Gianetiempo) è sempre più sconvolta dopo aver appurato il tradimento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e ora non ha neanche più la forza di proseguire con la tesi. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), però, riescono a trovare un modo per esserle vicini e aiutarla… Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sono sempre più coinvolti nelle “ansie di prestazione” di Sasà (Cosimo Alberti) nei confronti di Bruno (Giovanni Caso) e Morgana Sarti… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 19 marzo 2021)di Unalin onda22: Continuano i mal di testa di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), ma lui non dà il giusto peso a questi malesseri… Rossella (Giorgia Gianetiempo) è sempre più sconvolta dopo aver appurato il tradimento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e ora non ha neanche più la forza di proseguire con la tesi. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), però, riescono a trovare un modo per esserle vicini e aiutarla… Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sono sempre più coinvolti nelle “ansie di prestazione” di Sasà (Cosimo Alberti) nei confronti di Bruno (Giovanni Caso) e Morgana Sarti… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

