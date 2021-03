Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 19 marzo: Festa del Papà “alternativa” per Filippo (Di venerdì 19 marzo 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 19 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Alla Terrazza Irene e Jimmy vogliono festeggiare i loro Papà. Bianca non è d’accordo. Perché? E cosa farà nonna Giulia? Ma c’è chi riceverà un’altra sorpresa speciale. Che cosa ha organizzato Serena per Filippo? Irene si prepara a festeggiare insieme a Jimmy la Festa del Papà in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 marzo 2021)“Unal”, puntata del 192021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Alla Terrazza Irene e Jimmy vogliono festeggiare i loro. Bianca non è d’accordo. Perché? E cosa farà nonna Giulia? Ma c’è chi riceverà un’altra sorpresa speciale. Che cosa ha organizzato Serena per? Irene si prepara a festeggiare insieme a Jimmy ladelin Articolo completo: dal blog SoloDonna

