"Un brutto colpo". Dopo l'Isola, la pessima notizia per Ilary Blasi. Imprevedibile e inaspettata (Di venerdì 19 marzo 2021) La Rai vince ancora la sfida decennale sugli ascolti tv. Giovedì 18 marzo 2021, il reality condotto da Ilary Blasi è stato visto da 3.047.000 telespettatori, pari al 17,88% di share. Una puntata che è iniziata con un minuto di silenzio in studio perle vittime del Covid, ma che è stata anche scoppiettante e ha risparmiato il viaggio di ritorno in Italia al Visconte Ferdinando Guglielmotti, eliminato al televoto. Angela Melillo e Akash Kumar sono i nominati di questa settimana. Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio è stato attaccato da Tommaso Zorzi sul mistero di suoi tre nomi e ha minacciato di lasciare l'Isola dei Famosi perché si sente escluso dalle dinamiche di gioco. Il primo appuntamento della quindicesima edizione, che ha fatto il debutto lunedì 15 marzo scorso, aveva ottenuto 3,6 milioni di spettatori e il 21% di share.

