Ultimi sondaggi Tp: sospensione vaccino AstraZeneca esagerata per un terzo degli italiani (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il parere favorevole dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca è ripresa oggi in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. La maggioranza degli italiani sembra non nutrire dubbi sull'efficacia e la sicurezza del suddetto vaccino. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 16 e il 18 marzo. Il 32,7% dice di fidarsi del vaccino AstraZeneca in quanto ogni effetto collaterale è meno grave delle conseguenze del Covid, il 30,7% si farebbe vaccinare con AstraZeneca solo se le autorità di vigilanza confermeranno la sua validità, il 13,6% si sarebbe vaccinato con AstraZeneca ma dopo i casi emersi negli Ultimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Israele: ultimi sondaggi prima del voto, ancora stallo Nonostante il Likud di Benyamin Netanyahu sia in risalita, gli ultimi sondaggi pubblicabili prima del voto di martedì prossimo 23 marzo, danno un sostanziale stallo tra i due blocchi: quello pro premier e quello contro. Gli scenari possibili del post voto ...

Il retroscena di Harry e Meghan: 'Se il principe Filippo fosse morto...' Secondo gli ultimi sondaggi, la loro apparizione televisiva non è piaciuta ai sudditi di sua Maestà. Il quotidiano Daily Mail riporta i dati raccolti da YouGov: il 48% degli inglesi ha un' opinione ...

Israele: ultimi sondaggi prima del voto, ancora stallo - Ultima Ora Agenzia ANSA SWG su gestione emergenza Covid: i lucani bocciano l’operato di Bardi POTENZA – Il giudizio è di quelli importanti, perchè calibrato sul 2020 e, di conseguenza, sulla gestione dell’emergenza sanitaria con la quale siamo ancora costretti a fare i conti quotidianamente. E ...

Risultati sondaggio: il 36% non vuol fare il vaccino dopo le news su AstraZeneca I risultati del sondaggio di Money.it: dopo le ultime news su AstraZeneca, aumenta la percentuale dei lettori che non vogliono sottoporsi al vaccino anti-Covid rispetto alla stessa indagine condotta a ...

