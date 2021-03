UFFICIALE: TEAM INEOS UK SARA' IL PROSSIMO CHALLENGER DI COPPA AMERICA (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli inglesi scriveranno le regole assime ai kiwi per la prossima edizione, la 37°, di AMERICA's Cup entro gli 8 mesi. Un'alleanza tra i due nemici di Luna Rossa per riscrivere le nuove regole di COPPA AMERICA. E' molto probabile che si riutilizzeranno i monoscafi AC75 di 23 metri: "Emirates TEAM New Zealand è lieto di confermare che il Royal New Zealand Yacht Squadron ha accettato un avviso di sfida per la 37a AMERICA's Cup dal Royal Yacht Squadron Racing, rappresentato da INEOS TEAM Uk, che agirà come CHALLENGER of Record per AC37". "È fantastico avere ancora una volta coinvolto il Rysr, dato che è stato il primo yacht club a presentare questo trofeo oltre 170 anni fa, che ha davvero dato il via all'eredità della COPPA ... Leggi su velaac (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli inglesi scriveranno le regole assime ai kiwi per la prossima edizione, la 37°, di's Cup entro gli 8 mesi. Un'alleanza tra i due nemici di Luna Rossa per riscrivere le nuove regole di. E' molto probabile che si riutilizzeranno i monoscafi AC75 di 23 metri: "EmiratesNew Zealand è lieto di confermare che il Royal New Zealand Yacht Squadron ha accettato un avviso di sfida per la 37a's Cup dal Royal Yacht Squadron Racing, rappresentato daUk, che agirà comeof Record per AC37". "È fantastico avere ancora una volta coinvolto il Rysr, dato che è stato il primo yacht club a presentare questo trofeo oltre 170 anni fa, che ha davvero dato il via all'eredità della...

Advertising

anza_alessandro : RT @ElisaMeloniVolt: ?? È ufficiale: alle sue prime elezioni nazionali, #Volt entra nel parlamento olandese con 3 deputati ?????? Non conosci… - TyDany : RT @ElisaMeloniVolt: ?? È ufficiale: alle sue prime elezioni nazionali, #Volt entra nel parlamento olandese con 3 deputati ?????? Non conosci… - thomas97wwe : RT @ElisaMeloniVolt: ?? È ufficiale: alle sue prime elezioni nazionali, #Volt entra nel parlamento olandese con 3 deputati ?????? Non conosci… - GrandePinguino : Grazie a @francescoviv abbiamo ora il motto ufficiale del nostro Team Traduzione! @IlTraduci @figliocomunista - giornaleradiofm : Coppa America: New Zealand sceglie Ineos come Challenger: (ANSA-AFP) - AUCKLAND, 19 MAR - Il Team New Zealand ha co… -