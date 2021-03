UE | nasce la European Green Digital Coalition Vodafone tra i 26 fondatori

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Investire nello sviluppo e nella diffusione di servizii più verdi ed efficienti, sviluppare strumenti per misurare l’impatto delle tecnologie sull’ambiente, e unire le proprie forze con Ong e organizzazioni di esperti per creare raccomandazioni e linee guida per una trasformazione, a vantaggio dell’ambiente, della società e dell’economia. Questi gli obiettivi dell‘, siglata da 26 ceo di aziende di tutto il mondo. A firmare la dichiarazione di impegno durante ilDay 2021 sono stati i ceo di Accenture, Aruba, Atos, Beyond, Bolt, Dassault Systèmes, Deutsche Telekom, Ericsson, Ibm, Liberty Global, Microsoft, Nokia, Nos, Orange, Ovh Cloud, Proximus, Sap, Scaleway, Schneider ...

Advertising

Primaonline : Sostenibilità. Nasce European Green Digital Coalition: 26 ceo di grandi gruppi firmano una dichiarazione per la tra… - esg360_it : Criteri #ESG, da semplice questione etica a purpose aziendale: nasce l’Istituto che li promuove in Europa. Si chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : nasce European

"Vodafone è orgogliosa di essere tra i fondatori dellaGreen Digital Coalition. In qualità di maggiore operatore di rete mobile e fissa in Europa, " ha affermato il ceo del Gruppo Vodafone, ...I 26 firmatari dellaGreen Digital Coalition La lista delle 26 realtà che hanno firmato la coalizione verde e digitale comprende il gotha dell'ICT mondiale. Notiamo la presenza di Aruba come ...(Teleborsa) - Investire nello sviluppo e nella diffusione di servizi digitali più verdi ed efficienti, sviluppare strumenti per misurare l'impatto delle tecnologie sull'ambiente, e unire le ...Gli Stati membri UE hanno assunto impegni in tre settori fondamentali: connettività, start-up e digitale pulito. Con il supporto di 26 aziende ICT ...