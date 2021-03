Ue | Le Maire | ' euro ha salvato nazioni europee | Bce scudo efficace contro crisi'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'halepee. La Bce è stato undi fronte allaeconomica". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Leal termine del suo incon il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Se siamo riusciti a indebitarsi fortemente in Francia e in Italia per proteggere le nostre aziende e i nostri lavoratori è stato proprio grazie alla zona", sottolinea Le. "In questanon dimentichiamo quello che dobbiamo all'pa. Uniti siamo più forti", aggiunge il ministro.

Advertising

antoniodigi : #UE : #Euro ha salvato nazioni, #Bce scudo efficace davanti alla crisi. Lo ha detto il ministro francese dell'econo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maire euro

Metro

Debito comune e' un passo in avanti . "L'ha salvato le nazioni europee e la Bce e' stata uno scudo efficace di fronte alla crisi". Lo ha detto il ministro francese dell'economia, Bruno Le,in conferenza stampa al termine dell'...... Draghi "campagna va avanti" In arrivo anche 1 miliardo dicomplessivi a sostegno di musei , ... Le: "ora nuovo Patto di Stabilità"/ Asse Italia - Francia investimenti anti - crisi LA ROAD MAP ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'euro ha salvato le nazioni europee. La Bce è stato un scudo efficace di fronte alla crisi economica". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ...Duke Energy, azienda america per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ha comunica l'entrata in servizio del suo ultimo e più grande investimento in ambito eolico terrestre denominato ...