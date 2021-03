Tyrone Power | chi era il grande attore “malinconico” padre di Romina Power

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021), il” e tra i più affascinanti del secolo scorso, era ildi. Vedremo la showgirl italoamericana stasera tra gli ospiti di “Canzone Segreta”, lo show di Raiuno condotto da Serena Rossi. IlSr era undel cinema muto esegue le sue orme intraprendendo la carriera cinematografica. La madre Patia Riaume, è un’attrice shakespeariana e una nota insegnante di recitazione. Il debutto sulschermo è nel 1925 con un piccolo ruolo in “School For Wives” film per la regia di Victor Halperin. Ritorna alla recitazione dopo una pausa di sette ...