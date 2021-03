Twitter sta chiedendo ai suoi utenti come comportarsi coi profili dei politici (Di venerdì 19 marzo 2021) (foto: Jaap Arriens/NurPhoto)Dopo la decisione di confermare l’allontanamento definitivo di Donald Trump dalla piattaforma, Twitter ha voluto chiedere ai propri utenti dei consigli su come moderare in futuro i contenuti postati da politici e i leader mondiali. No diversamente da come sta facendo anche Facebook, il cui consiglio di supervisione deve ancora decidere il da farsi con il profilo dell’ex presidente statunitense, anche Twitter si è interrogata se le sue attuali regole fossero adatte a moderare correttamente le figure politiche. Su Twitter, infatti, i politici godono di alcuni privilegi che le persone comuni non hanno: ad esempio, se un politico scrive un tweet offensivo insultando un’altra persona, il messaggio non viene cancellato ma ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) (foto: Jaap Arriens/NurPhoto)Dopo la decisione di confermare l’allontanamento definitivo di Donald Trump dalla piattaforma,ha voluto chiedere ai propridei consigli sumoderare in futuro i contenuti postati dae i leader mondiali. No diversamente dasta facendo anche Facebook, il cui consiglio di supervisione deve ancora decidere il da farsi con il profilo dell’ex presidente statunitense, anchesi è interrogata se le sue attuali regole fossero adatte a moderare correttamente le figure politiche. Su, infatti, igodono di alcuni privilegi che le persone comuni non hanno: ad esempio, se un politico scrive un tweet offensivo insultando un’altra persona, il messaggio non viene cancellato ma ...

Advertising

agorarai : 'Bisogna essere realisti: 61 milioni di cartelle sono più del numero degli italiani. Penso che quando si parla di n… - Link4Universe : Questa nebulosa meravigliosa si è formata intorno ad una coppia di stelle in cui una sta morendo e l'altra sta tess… - Ettore_Rosato : #GiornataNazionale in memoria di chi ha perso la vita a causa del #Covid.Le Istituzioni,l’Italia e gli italiani non… - ST09972061 : RT @carettamc11: Quando ripriranno i #ristoranti sarà impossibile mantenere non più uno,ma addirittura due metri di distanza tra i tavoli.P… - luiskolopuci : RT @ilapaccia: Esercito dite la verità chi sta cantando Rondine a squarciagola?????? #prelemi #pierxradiosmeraldo -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter sta Forest Day, WWF, Nelle foreste antiche il futuro della biodiversità Forest Day, sta nella conoscenza e nella conservazione dei boschi vetusti la chiave per custodire la ...biodiversità forestale italiana conservazione boschi vetusti Forest Day CONDIVIDI Facebook Twitter ...

16a puntata del format di Palazzo della Meridiana Un serial killer sta mettendo in ginocchio la capitale attraverso efferati delitti che rimandano ...puntata I segni del male La palestra di Platone Palazzo della Meridiana CONDIVIDI Facebook Twitter ...

Twitter sta lavorando a un tasto che annulla il tweet appena pubblicato Wired Italia Twitter sta chiedendo ai suoi utenti come comportarsi coi profili dei politici Twitter vuole chiedere ai suoi utenti un parere sulla moderazione da applicare ai contenuti pubblicati dai politici. Dal 19 marzo al 12 aprile sarà disponibile un sondaggio con il quale esprimere il p ...

Orbán vuole fondare un partito sovranista europeo. E chiama Salvini Dopo l'addio al Ppe, il primo ministro ungherese incontrerà Lega e Pis per discutere della creazione di una nuova forza nazionalista. Il cammino tortuoso del Carroccio, diviso tra normalizzazione euro ...

Forest Day,nella conoscenza e nella conservazione dei boschi vetusti la chiave per custodire la ...biodiversità forestale italiana conservazione boschi vetusti Forest Day CONDIVIDI Facebook...Un serial killermettendo in ginocchio la capitale attraverso efferati delitti che rimandano ...puntata I segni del male La palestra di Platone Palazzo della Meridiana CONDIVIDI Facebook...Twitter vuole chiedere ai suoi utenti un parere sulla moderazione da applicare ai contenuti pubblicati dai politici. Dal 19 marzo al 12 aprile sarà disponibile un sondaggio con il quale esprimere il p ...Dopo l'addio al Ppe, il primo ministro ungherese incontrerà Lega e Pis per discutere della creazione di una nuova forza nazionalista. Il cammino tortuoso del Carroccio, diviso tra normalizzazione euro ...