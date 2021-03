Twitch banna a vita e rimuove come partner lo streamer 'Gross Gore' dopo le accuse di sfruttamento sessuale (Di venerdì 19 marzo 2021) Twitch ha bannato e rimosso dalla partnership Ali "Gross Gore" Larsen, uno streamer di lunga data e oggetto di controversie, dopo che alcune accuse di violenza sessuale sono venute alla luce lo scorso fine settimana. Attraverso un post su Reddit diversi utenti hanno discusso delle precedenti accuse contro lo streamer, culminate in lunghi elenchi di indiscrezioni di Larsen, inclusi video di Larsen stesso che parlava di volte in cui ha chiesto a un quindicenne di mostrarle il seno (aveva 18 anni), così come un video in cui un'altra streamer, Jenna, lo accusa di averla aggredita sessualmente durante il TwitchCon. I post fanno anche riferimento a una serie ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021)hato e rimosso dallaship Ali "" Larsen, unodi lunga data e oggetto di controversie,che alcunedi violenzasono venute alla luce lo scorso fine settimana. Attraverso un post su Reddit diversi utenti hanno discusso delle precedenticontro lo, culminate in lunghi elenchi di indiscrezioni di Larsen, inclusi video di Larsen stesso che parlava di volte in cui ha chiesto a un quindicenne di mostrarle il seno (aveva 18 anni), cosìun video in cui un'altra, Jenna, lo accusa di averla aggredita sessualmente durante ilCon. I post fanno anche riferimento a una serie ...

