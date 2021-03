Tv, Grillo vuole il bavaglio per i conduttori. Pd in imbarazzo: «Così il M5S torna indietro» (Di venerdì 19 marzo 2021) Beppe Grillo ci riprova. L’ultima gag che il comico trasmette da Marte – ne ricordate il casco da astronauta per riportare i suoi sula Terra? – riguarda la confezione del talk show. Roba mica da niente. Quella attuale non gli piace. Non gli piaceva neanche prima, in verità. Ed era il motivo per cui i grillini disertavano le tv. Poi l’embargo rientrò e infatti Di Maio e compagni tracimano dal piccolo schermo. L’effetto, tuttavia, specie negli ultimi tempi, non dev’essere molto incoraggiante se l’idea di tornare sul luogo del misfatto riprende a frullare nella mente di Grillo. Lui, ovviamente, correla la propria sortita alla nuova fase politica. Che sintetizza come MiTe, acronimo semiserio del ministero della Transizione ecologica, nuovo biglietto da visita dei 5Stelle. Grillo tenta di arginare la crisi dei 5Stelle «La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Beppeci riprova. L’ultima gag che il comico trasmette da Marte – ne ricordate il casco da astronauta per riportare i suoi sula Terra? – riguarda la confezione del talk show. Roba mica da niente. Quella attuale non gli piace. Non gli piaceva neanche prima, in verità. Ed era il motivo per cui i grillini disertavano le tv. Poi l’embargo rientrò e infatti Di Maio e compagni tracimano dal piccolo schermo. L’effetto, tuttavia, specie negli ultimi tempi, non dev’essere molto incoraggiante se l’idea dire sul luogo del misfatto riprende a frullare nella mente di. Lui, ovviamente, correla la propria sortita alla nuova fase politica. Che sintetizza come MiTe, acronimo semiserio del ministero della Transizione ecologica, nuovo biglietto da visita dei 5Stelle.tenta di arginare la crisi dei 5Stelle «La ...

