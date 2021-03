Turismo, Minardo: “Il 7 e l’8 maggio in Sicilia gli Stati Generali” (Di venerdì 19 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Il 7 e l’8 maggio si terranno a Ragusa gli Stati Generali del Turismo. Lo ha annunciato il deputato nazionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Nino Minardo, nel corso di una intervista all’Italpress. “Abbiamo in programma un evento nazionale fissato per il 7 e l’8 maggio a Ragusa. Si tratta degli Stati Generali del Turismo alla presenza del ministro Massimo Garavaglia e di tanti operatori del settore”, ha spiegato Minardo. “Sarà l’occasione per discutere e stabilire insieme nuovi interventi, a partire dai ristori”. “Ambiente e Turismo sono tra le priorità che il partito che rappresento in Sicilia ha posto all’attenzione del governo”, ha aggiunto l’esponente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Il 7 e l’8si terranno a Ragusa glidel. Lo ha annunciato il deputato nazionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Nino, nel corso di una intervista all’Italpress. “Abbiamo in programma un evento nazionale fissato per il 7 e l’8a Ragusa. Si tratta deglidelalla presenza del ministro Massimo Garavaglia e di tanti operatori del settore”, ha spiegato. “Sarà l’occasione per discutere e stabilire insieme nuovi interventi, a partire dai ristori”. “Ambiente esono tra le priorità che il partito che rappresento inha posto all’attenzione del governo”, ha aggiunto l’esponente ...

