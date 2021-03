“Tu saresti un vip?” Isola dei Famosi | Iva Zanicchi sgancia la bomba e il naufrago esplode Tensione alle stelle in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si infiamma l’dei. Ieri la seconda puntata ha regalato momenti disull’e nello studio. In mezzo, la prova di Ilary Blasi, ancora sopra le righe e magnifica padrona di casa che ha condito la sua direzione con una gaffe squisita da parte della bellissima Ilary Blasi (fasciata in uno splendido vestito rosso) che mentre spiegava cosa sarebbe successo le è sfuggito un “Vedremo quando dovranno lasciare la casa”. Intendeva ovviamente la casa del GF(che lei ha condotto per ben tre edizioni): “Ecco, ho fatto una gaffe. Non è che Staffelli mi porta un altro tapiro d’oro”. Ilary ha confuso reality, e con una risata ha detto: “No, la casa la mettiamo da un’altra parte”. Inizio di puntata diverso da solito. Ilary Blasi, sguardo in camera, ha voluto fare un minuto di silenzio per le ...