“Tu non stai bene!”. Isola dei Famosi, nervi alle stelle tra i naufraghi. La richiesta della vip è davvero assurda (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo due puntante ma l’Isola dei Famosi fa già parlare molto. A tenere banco in studio c’è stato il botta e riposta tra Tommaso Zorzi e Akash, nel quale si è intromessa anche Iva Zanicchi. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità. Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. Il modello è sbottato sostenendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli. Akash ha minacciato di abbandonare L’Isola dei Famosi: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo due puntante ma l’deifa già parlare molto. A tenere banco in studio c’è stato il botta e riposta tra Tommaso Zorzi e Akash, nel quale si è intromessa anche Iva Zanicchi. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità. Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. Il modello è sbottato sostenendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli. Akash ha minacciato di abbandonare L’dei: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato ...

Advertising

lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - FurioImperiale : @TerranovaPietro @oscar1469465517 Non ho risposto a te. Stai calmo. - Giusepp92635258 : @likeirisheyes Non è stato fatto da Tommaso ma bensì da Rosalinda, parli di screditare gli altri quando tu stai scr… - ilbanale : @Luca_Pelosi @artefatti Ma dai...i fondi non sono più di moda da quando Florentino Perez è volato da Agnelli a dije… - KFCsquad_ : @giost91 anche io gio non ho parole come stai adesso? -

Ultime Notizie dalla rete : non stai Affidamento dei figli Hai sempre pensato che sia inutile prolungare una relazione sentimentale quando non c'è più l'... Anche tu stai vivendo un periodo di crisi matrimoniale? Desideri qualche informazione in più sull'...

Vita da "prof": tra alunni lavativi e genitori che li spalleggiano Io posi una domanda banale : in quella famiglia ci si chiedeva "Come stai" e "Sei felice"? Non porre queste domande significa abdicare al ruolo di genitori. È incredibile che una mamma sappia tutto ...

Biden e Putin, tra assassino e chi lo dice sa di esserlo: Joe, stai sereno | Gramellini Corriere della Sera La Primavera 2021 di Hailey Bieber, nuova global ambassador Superga Superga è una scarpa che è rimasta fedele alle sue origini e non è mai passata di moda. È senza tempo e di classe, si abbina perfettamente al mio stile". La campagna è stata scattata a New York City ...

Track Star, partner di Esri, integra la piattaforma ArcGIS Esri, leader globale nell’intelligence territoriale, ha annunciato oggi che il suo partner Track Star, una società di gestione dei parchi veicoli tram ...

Hai sempre pensato che sia inutile prolungare una relazione sentimentale quandoc'è più l'... Anche tuvivendo un periodo di crisi matrimoniale? Desideri qualche informazione in più sull'...Io posi una domanda banale : in quella famiglia ci si chiedeva "Come" e "Sei felice"?porre queste domande significa abdicare al ruolo di genitori. È incredibile che una mamma sappia tutto ...Superga è una scarpa che è rimasta fedele alle sue origini e non è mai passata di moda. È senza tempo e di classe, si abbina perfettamente al mio stile". La campagna è stata scattata a New York City ...Esri, leader globale nell’intelligence territoriale, ha annunciato oggi che il suo partner Track Star, una società di gestione dei parchi veicoli tram ...