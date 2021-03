Tre parlamentari ex M5S passano a Fdi (Di venerdì 19 marzo 2021) Tre parlamentari ex M5S formalizzano il loro passaggio a Fratelli d'Italia. Sono la senatrice Tiziana Drago e i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Treex M5S formalizzano il loro passaggio a Fratelli d'Italia. Sono la senatrice Tiziana Drago e i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri L'articolo proviene da Firenze Post.

