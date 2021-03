Transizione ecologica nell’era del governo Draghi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nuovo piano del ministro Cingolani per avviare la transazione ecologica nell’epoca di Draghi. Ecco le dichiarazioni Non si torna indietro. Il bene del paese e la ricerca di energie rinnovabili è l’obiettivo prefissato dal governo Draghi. Una sola parola dovrà essere ripetuta per far in modo che la Transizione ecologica diventi realtà: investire. E il nuovo ministro pentastellato Roberto Cingolani, insediatosi lo scorso 13 Febbraio nel ministero della transazione ecologica, ha già un piano ben preciso. Ieri, il ministro Cingolani, ha illustrato ieri le sue linee guida alle commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato. Il suo discorso è stato chiaro ed è stato lui stesso a racchiuderlo in una frase: “Io spero che, se avremo lavorato bene, fra ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nuovo piano del ministro Cingolani per avviare la transazionenell’epoca di. Ecco le dichiarazioni Non si torna indietro. Il bene del paese e la ricerca di energie rinnovabili è l’obiettivo prefissato dal. Una sola parola dovrà essere ripetuta per far in modo che ladiventi realtà: investire. E il nuovo ministro pentastellato Roberto Cingolani, insediatosi lo scorso 13 Febbraio nel ministero della transazione, ha già un piano ben preciso. Ieri, il ministro Cingolani, ha illustrato ieri le sue linee guida alle commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato. Il suo discorso è stato chiaro ed è stato lui stesso a racchiuderlo in una frase: “Io spero che, se avremo lavorato bene, fra ...

Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Nasce l’alleanza tra Lega, Fi, Iv e un pezzo di Pd sul ponte di Messina. Per una vera transizione eco… - sandrogozi : Il sisma politico aperto dal Governo #Draghi ha creato lo spazio per un movimento liberaldemocratico che punta a vi… - M5S_Europa : Il @Mov5Stelle si presenta come la prima forza ecologista d'#Italia. In un'intervista al quotidiano spagnolo… - Gazzettadiroma : QUALI SCELTE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA della VALLE DEL SACCO, è partita l’iniziativa di Legambiente con il primo… - juvemyheart : RT @StartMagNews: Conversazione di @giusy_caretto per Start Magazine con l’economista Giulio #Sapelli sul programma presentato dal ministro… -