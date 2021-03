Tragedia per un l’ex calciatore di Brescia e Genoa: in gravi condizioni per il Covid il brasiliano Branco (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’aggravarsi delle condizioni del Covid-19, il coordinatore della squadra giovanile maschile brasiliana, della CBF, l’ex calciatore brasiliano Branco (qui i suoi gol più belli), è stato intubato in terapia intensiva dell’ospedale Copa Star, nella zona sud di Rio, giovedì scorso. L’ultimo bollettino, diffuso venerdì, riporta che l’ex giocatore è sedato e respira con l’ausilio di dispositivi di ventilazione meccanica. Il documento riporta inoltre che, nelle ultime 24 ore, le condizioni sono rimaste stabili, ma non si ha la previsione di quando potrà “respirare con i propri mezzi”. l’ex giocatore di Genoa e Brescia (nella foto in alto, l’ultimo a destra) viene monitorato continuamente. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’aggravarsi delledel-19, il coordinatore della squadra giovanile maschile brasiliana, della CBF,(qui i suoi gol più belli), è stato intubato in terapia intensiva dell’ospedale Copa Star, nella zona sud di Rio, giovedì scorso. L’ultimo bollettino, diffuso venerdì, riporta chegiocatore è sedato e respira con l’ausilio di dispositivi di ventilazione meccanica. Il documento riporta inoltre che, nelle ultime 24 ore, lesono rimaste stabili, ma non si ha la previsione di quando potrà “respirare con i propri mezzi”.giocatore di(nella foto in alto, l’ultimo a destra) viene monitorato continuamente. ...

