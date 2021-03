Totti | la serie sulla sua vita e le critiche sui social | cosa non è piaciuto agli spettatori

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dal 19 marzo arriva su Sky Atlantic e Now tv la nuovadedicata a Francesco‘Speravo de morì prima‘ di Luca Ribuoli. Il compito di portare sul piccolo schermo la storia del pupone spetta a Pietro Castellitto, mentre Spalletti è interpretato da Gianmarco Tognazzi. Laracconta le ultimi fasi calcistiche diculminate in quell’ultima partita in cui, in curva, apparve lo striscione con su scritto ‘Speravo de morì prima’. Ironia e disperazione in uno striscione divenuto iconico tanto da dare il nome anche alla. Gli abbonati a Sky Extra hanno già avuto la possibilità di vedere lae suisono piovute diverse. A finire sotto accusa il modo in cui è stato trattato l‘affaire Spalletti. ...

Advertising

SkyItalia : Ora è ufficiale: è arrivata l’investitura del Capitano. #SperavoDeMorìPrima – La serie su Francesco @Totti, dal 19… - FabioDiSomma98 : @PaoloCond @giorgiopagano13 @skyatlantic Serie imbarazzante. A partire dal cast, passando per un’idea totalmente sb… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Stasera su @SkyItalia arriva Speravo de morì prima: @PaoloCond ci racconta il dietro le quinte della serie tv sull'addio… - lelelatta : @SkyItalia Mamma mia che vergogna. Gustibus. Apprezzavo il Totti uomo con questa serie me lo state facendo odiare - simonet62482848 : Speravo de’ morì prima - La serie su Francesco Totti | Nuova serie | Tra... -

Ultime Notizie dalla rete : Totti serie

Commenta per primo E giunta l'ora . Speravo de morì prima . No, non è che speravo de morì prima di vedere unasu Francesco, al contrario, non vedo l'ora di vedere lasu Francesco. Speravo de morì prima , come ormai sanno tutti, anche chi sta a Boston (riferimento a cose e persone...),...ROMA - La Roma ha evitato (almeno ai quarti) il Manchester United, ma ha pescato l'Ajax di Erik ten Hag . Un'altra squadra pericolosa, che come al solito sta dominando il campionato olandese e che ha ...Debutta stasera Speravo de morì prima, la serie tv incentrata sull'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Che siate appassionati di calcio o no, le sei puntate in arrivo su Sky (alle 21,15 le prime ...E giunta l'ora. Speravo de morì prima. No, non è che speravo de morì prima di vedere una serie su Francesco Totti, al contrario, non vedo ...