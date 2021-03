Totti e Vezzali i volti della campagna di comunicazione per la vaccinazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Una campagna di comunicazione amplia per la vaccinazione, che coinvolga i volti noti della Nazione e che arrivi su tutte le Tv, i giornali, e le varie piattaforme. Questa è la strategia che sta studiando il governo per fugare ogni dubbio dalla popolazione, che – complice anche lo stop precauzionale – ad Astrazeneca (circa 200mila somministrazioni rimandate fra il 15 e il 19 marzo), ora è ancor più titubante nei confronti della vaccinazione. Per questo figure come quelle di Francsco Totti e Valentina Vezzali possono aiutare a ripartire. Così come quelle dei tanti altri personaggi noti del panorama italiano. Scrive Tommaso Ciriaco su La Repubblica: Prima di tutto comparirà una grande scritta: «Mi vaccino perché….». Poi, subito dopo, il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Unadiamplia per la, che coinvolga inotiNazione e che arrivi su tutte le Tv, i giornali, e le varie piattaforme. Questa è la strategia che sta studiando il governo per fugare ogni dubbio dalla popolazione, che – complice anche lo stop precauzionale – ad Astrazeneca (circa 200mila somministrazioni rimandate fra il 15 e il 19 marzo), ora è ancor più titubante nei confronti. Per questo figure come quelle di Francscoe Valentinapossono aiutare a ripartire. Così come quelle dei tanti altri personaggi noti del panorama italiano. Scrive Tommaso Ciriaco su La Repubblica: Prima di tutto comparirà una grande scritta: «Mi vaccino perché….». Poi, subito dopo, il ...

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, pronta la campagna: “Mi vaccino perché...” Idea Totti e Vezzali per gli spot [di Tommaso Ciri… - fabiovalenza : RT @claudiovelardi: L'idea della campagna con Totti e Vezzali è pigra e banale. Anche le pietre sanno che è il momento di vaccinarsi. Conta… - bertolire : RT @claudiovelardi: L'idea della campagna con Totti e Vezzali è pigra e banale. Anche le pietre sanno che è il momento di vaccinarsi. Conta… - claudiovelardi : L'idea della campagna con Totti e Vezzali è pigra e banale. Anche le pietre sanno che è il momento di vaccinarsi. C… - percis50 : @Ariachetira non c'è bisogno né di Totti né della Vezzali, abbiamo il cervello per ragionare. Vogliamo RNA per tutt… -