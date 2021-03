Tottenham, Mourinho sconsolato: “L’eliminazione è una delusione. Trofei? C’è la finale contro il City” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Tottenham sta vivendo un periodo difficile.Ai risultati in campionato altalenanti si è aggiunta la sorprendente eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. La società londinese non è riuscita a sfruttare il doppio vantaggio dell'andata, si è fatta rimontare e nei tempi supplementari ha preso il terzo gol che li ha condannati all'eliminazione.Il tecnico degli Spurs Jose Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match dove ha evidenziato la propria delusione per questa bruciante eliminazione: "Sicuramente è stata una delle notti più difficili della mia carriera. Non so se è il più difficile. Ho avuto in Europa momenti di grande dolore ma dolore causato da quello che è il calcio. Ho perso due semifinali di Champions League ai rigori. Ti fa male. Forse sanguina ancora. Ma la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilsta vivendo un periodo difficile.Ai risultati in campionato altalenanti si è aggiunta la sorprendente eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. La società londinese non è riuscita a sfruttare il doppio vantaggio dell'andata, si è fatta rimontare e nei tempi supplementari ha preso il terzo gol che li ha condannati all'eliminazione.Il tecnico degli Spurs Joseha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match dove ha evidenziato la propriaper questa bruciante eliminazione: "Sicuramente è stata una delle notti più difficili della mia carriera. Non so se è il più difficile. Ho avuto in Europa momenti di grande dolore ma dolore causato da quello che è il calcio. Ho perso due semifinali di Champions League ai rigori. Ti fa male. Forse sanguina ancora. Ma la ...

