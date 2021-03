Tottenham eliminato da Europa League, Lloris duro: “Una vergogna. Non so se siamo squadra…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Da una parte l'impresa della Dinamo Zagabria, dall'altra l'incredibile prestazione senza scusanti del Tottenham. Spurs fuori dall'Europa League dopo aver subito il 3-0 dai croati che concretizza una rimonsta impossibile considerando anche il 2-0 degli inglesi all'andata. Protagonista Orsic autore di ben tre reti ma anche l'inspiegabile blackout della squadra di Mourinho che neppure il capitano Hugo Lloris sa spiegarsi.Lloris sbotta: "Una vergogna"caption id="attachment 1109751" align="alignnone" width="926" Tottenham Lloris (getty images)/captionIntervenuto ai microfoni di BT Sport al termine della gara di Europa League e la conseguente eliminazione dal torneo, Lloris ha commentato duramente: "È una ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Da una parte l'impresa della Dinamo Zagabria, dall'altra l'incredibile prestazione senza scusanti del. Spurs fuori dall'dopo aver subito il 3-0 dai croati che concretizza una rimonsta impossibile considerando anche il 2-0 degli inglesi all'andata. Protagonista Orsic autore di ben tre reti ma anche l'inspiegabile blackout della squadra di Mourinho che neppure il capitano Hugosa spiegarsi.sbotta: "Una"caption id="attachment 1109751" align="alignnone" width="926"(getty images)/captionIntervenuto ai microfoni di BT Sport al termine della gara die la conseguente eliminazione dal torneo,ha commentato duramente: "È una ...

