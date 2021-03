Torino, rogo in campo nomadi: confermate condanne per razzismo (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta Le quattro condanne, con l'aggravante dell'odio etnico, per l'incendio in un campo nomadi alla periferia di Torino nel dicembre del 2011 sono diventate definitive. Il rogo si era sviluppato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta Le quattro, con l'aggravante dell'odio etnico, per l'incendio in unalla periferia dinel dicembre del 2011 sono diventate definitive. Ilsi era sviluppato ...

