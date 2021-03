Advertising

DagobertoP04 : RT @StampaTorino: Torino: incendiarono le case dei rom alla Continassa, confermate le condanne per razzismo - StampaTorino : Torino: incendiarono le case dei rom alla Continassa, confermate le condanne per razzismo -

Ultime Notizie dalla rete : Torino incendiarono

La Stampa

- 'Fu un vero e proprio pogrom. Una delle pagine più nere della storia di'. Era il 10 dicembre 2011 quando una fiaccolata di cittadini degenerò in un raid incendiario in un campo nomadi. Una vicenda su cui la Cassazione ha impresso la parola fine dichiarando ...- 'Fu un vero e proprio pogrom. Una delle pagine più nere della storia di'. Era il 10 dicembre 2011 quando una fiaccolata di cittadini degenerò in un raid incendiario in un campo nomadi. Una vicenda su cui la Cassazione ha impresso la parola fine dichiarando ...Nel 2011 quattro persone entrarono alla Continassa e incendiarono le casupole credendo alla storia di una minorenne che si era inventata uno stupro nonostante fossero stato smentito dai carabinieri ...