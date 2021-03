Tommaso Zorzi nuovo uomo di punta di Mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) Tommaso Zorzi: «Da influencer a opinionista, gavetta sull’Isola» La Stampa, pagina 25, di Luca Dondoni. Tommaso Zorzi è tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi su Canale5 guidata da Ilary Blasi, mentre l’inviato dall’Honduras è il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip Tommaso ha sulle spalle una grande responsabilità: «Sono molto grato a Mediaset, che ha deciso di investire su di me con queste parole: “Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset”. È tanta roba e mi rendo conto di rappresentare un caso zero, forse il primo influencer diventato risorsa artistica di una rete importante. Fare la gavetta è cruciale, L’Isola è ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021): «Da influencer a opinionista, gavetta sull’Isola» La Stampa, pagina 25, di Luca Dondoni.è tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi su Canale5 guidata da Ilary Blasi, mentre l’inviato dall’Honduras è il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vipha sulle spalle una grande responsabilità: «Sono molto grato a, che ha deciso di investire su di me con queste parole: “fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche”. È tanta roba e mi rendo conto di rappresentare un caso zero, forse il primo influencer diventato risorsa artistica di una rete importante. Fare la gavetta è cruciale, L’Isola è ...

