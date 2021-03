Tommaso Zorzi, nuovi retroscena: presto in Mediaset con un format tutto suo (Di venerdì 19 marzo 2021) Tommaso Zorzi svela nuovi dettagli: la Mediaset testerà un programma tutto suo e potrebbe debuttare già all’inizio della nuova stagione Tommaso Zorzi, uscito dal Grande Fratello Vip e come vincitore, fa incetta di programmi e si appresta a diventare uno dei nuovi volti di casa Mediaset. In queste settimane infatti, lo stiamo vedendo e continueremo a vederlo come opinionista a “L’Isola dei Famosi“ al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (che vi prenderà parte non appena starà meglio). Ma non solo: è stato protagonista di uno scherzo de “Le Iene” e ha preso parte ad un’intervista con Maurizio Costanzo. Insomma, una sorta di enfant prodige capace di improvvisare e catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo e social. ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021)sveladettagli: latesterà un programmasuo e potrebbe debuttare già all’inizio della nuova stagione, uscito dal Grande Fratello Vip e come vincitore, fa incetta di programmi e si appresta a diventare uno deivolti di casa. In queste settimane infatti, lo stiamo vedendo e continueremo a vederlo come opinionista a “L’Isola dei Famosi“ al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (che vi prenderà parte non appena starà meglio). Ma non solo: è stato protagonista di uno scherzo de “Le Iene” e ha preso parte ad un’intervista con Maurizio Costanzo. Insomma, una sorta di enfant prodige capace di improvvisare e catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo e social. ...

Advertising

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - _unsaidemily : RT @tuttoamplificat: Alexa play “non è che perché siamo gay dobbiamo accoppiarci come i labrador” by Tommaso Zorzi #tzvip - aalexaandrellaa : RT @fuoridallhype_: Il fatto che sia in corso un provvedimento per uno dei concorrenti e nessuno di noi si sia accorto di nulla la dice lun… -