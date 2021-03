Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta: la fine (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo una grande amicizia nella casa del Grande Fratello VIP, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi sono arrivati a non sopportarsi, tanto che Tommaso non segue più Maria Teresa sui social, e anche quest’ultima si ritiene pronta a cliccare Unfollow sull’ex amico. Durante il Grande Fratello VIP 5 i due vipponi erano grandi amici, e c’era un legame profondo che sembrava indissolubile, tanto che ci si aspettava che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo una grande amicizia nella casa del Grande Fratello VIP,sono arrivati a non sopportarsi, tanto chenon segue piùsui social, e anche quest’ultima si ritiene pronta a cliccare Unfollow sull’ex amico. Durante il Grande Fratello VIP 5 i due vipponi erano grandi amici, e c’era un legame profondo che sembrava indissolubile, tanto che ci si aspettava che Articolo completo: dal blog SoloDonna

