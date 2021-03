Tiscali rinvia approvazione bilancio per completare piano industriale

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società di telecomunicazioni italiana quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha deliberato dire l’delrelativo all’esercizio 2020 ad una riunione successiva a quella inizialmente programmata per oggi. Il rinvio, si legge in una nota, è stato determinato dalla necessità dila predisposizione di un nuovoper gli esercizi 2021 – 2023.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiscali rinvia

ilmessaggero.it

Il consiglio di amministrazione di, società di telecomunicazioni italiana quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 ...Il cda diha rinviato l'approvazione del bilancio 2020 per poter completare la predisposizione di un nuovo piano industriale per gli esercizi 2021 - 2023. E' quanto riporta una nota della societa'. Le ...(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Tiscali, società di telecomunicazioni italiana quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare ...La Finlandia ha sospeso AstraZeneca per indagare su due casi di trombosi (Di venerdì 19 marzo 2021) La Finlandia ha sospeso le somministrazioni di AstraZeneca a causa di due possibili casi di trombosi ...