Tiro con l’Arco | European Grand Prix | Paoli e Roner in finale per il bronzo

È Grande Italia allo European Grand Prix di Tiro con l'Arco in corso di svolgimento a Porec, in Croazia. Al termine delle eliminatorie due atleti azzurri hanno raggiunto la "finalina" per il terzo-quarto posto e domani, sabato 20 marzo, si giocheranno il bronzo. Si tratta di Alessandro Paoli, a caccia del podio nell'Arco olimpico contro il turco Mete Gazoz e di Elisa Roner, che nel compound sfiderà la turca Ayse Bera Suze. Entrambe le finali saranno visibili per gli appassionati in diretta streaming. Paoli si è guadagnato la sfida per il bronzo dopo aver superato ai 16esimi di finali il croato Lovro Cerni 7-1, agli ottavi l'altro atleta di casa Matija Mihalic 6-2 e ai quarti il tedesco ...

