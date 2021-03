Tiro con l’arco: Alessandro Paoli in finale per il 3° posto al Grand Prix di Porec. Out ai quarti Andreoli nell’olimpico femminile (Di venerdì 19 marzo 2021) La terza giornata ufficiale dell’European Grand Prix 2021 di Porec si è conclusa con delle buone indicazioni in chiave azzurra, nel primo evento internazionale della stagione olimpica outdoor. La Nazionale Italiana di Tiro con l’arco, presentatasi oggi sulla linea di Tiro croata con otto atleti complessivi (quattro per sesso) ai sedicesimi di finale dei tabelloni a eliminazione diretta delle gare individuali di ricurvo, sarà protagonista anche domani nelle Finali grazie ad Alessandro Paoli. Prima testa di serie del seeding, grazie al miglior punteggio assoluto del ranking round, il ventunenne torinese si è confermato in Grande spolvero anche oggi dopo aver saltato i primi due turni eliminatori di ieri grazie ad un bye. ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) La terza giornata ufficiale dell’European2021 disi è conclusa con delle buone indicazioni in chiave azzurra, nel primo evento internazionale della stagione olimpica outdoor. La Nazionale Italiana dicon, presentatasi oggi sulla linea dicroata con otto atleti complessivi (quattro per sesso) ai sedicesimi didei tabelloni a eliminazione diretta delle gare individuali di ricurvo, sarà protagonista anche domani nelle Finali grazie ad. Prima testa di serie del seeding, grazie al miglior punteggio assoluto del ranking round, il ventunenne torinese si è confermato ine spolvero anche oggi dopo aver saltato i primi due turni eliminatori di ieri grazie ad un bye. ...

