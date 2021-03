Tina Montinaro | “La lotta alla mafia la dobbiamo fare tutti insieme”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 marzo 2021) Venerdì 19 marzo, in diretta sul canale YouTube del Comune di Bergamo si è tenuto il terzo appuntamento con il ciclo di incontri “Vite dedicate” organizzato dal CPL – Bergamo (Centro di Promozione della Legalità) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia e il Comune di Bergamo. Indubbiamente questa è stata un’occasione speciale all’indomani della vigilia del 21 marzo, XXVI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che ha visto la partecipazione del Consiglio dei ragazzi e digli studenti attivi nel percorso iniziato con il magistrato Nicola Gratteri e proseguito con l’avvocato Vincenza Rando, e che si è arricchito di una nuova testimonianza di valore e di impegno nellaalle mafie. L’incontro “Antonio Monro – Una vita dedicata in difesa dello Stato” ha visto ...