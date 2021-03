The Good Doctor su Rai 2 venerdì 19 marzo la nuova puntata (Di venerdì 19 marzo 2021) The Good Doctor la quarta stagione su Rai 2, la puntata di venerdì 19 marzo Prosegue venerdì 19 marzo su Rai 2 l’appuntamento con The Good Doctor in prima tv assoluta, con la quarta stagione trasmessa a breve distanza dagli USA. La serie continua a raccontare la vita di un chirurgo affetto dalla sindome di savant ma se le sue relazioni, le sue scoperto restano il fulcro della serie, con il passare delle puntate, la serie approfondisce sempre di più gli altri personaggi. Il Covid-19 è affrontato soltanto nelle prime due puntate per una scelta narrativa. Anticipazioni puntata 19 marzo 4×09 Un’insalata sbagliata: Shaun ha una cotta per la nuova dottoressa che lavora in Radiologia e ne ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021) Thela quarta stagione su Rai 2, ladi19Prosegue19su Rai 2 l’appuntamento con Thein prima tv assoluta, con la quarta stagione trasmessa a breve distanza dagli USA. La serie continua a raccontare la vita di un chirurgo affetto dalla sindome di savant ma se le sue relazioni, le sue scoperto restano il fulcro della serie, con il passare delle puntate, la serie approfondisce sempre di più gli altri personaggi. Il Covid-19 è affrontato soltanto nelle prime due puntate per una scelta narrativa. Anticipazioni194×09 Un’insalata sbagliata: Shaun ha una cotta per ladottoressa che lavora in Radiologia e ne ...

