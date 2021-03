The Falcon and the Winter Soldier: Elizabeth Olsen e Paul Bettany in un divertente video per il debutto (Di venerdì 19 marzo 2021) Le star di WandaVision, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, hanno realizzato un divertente video per il debutto di The Falcon and the Winter Soldier. The Falcon and the Winter Soldier è disponibile su Disney+. Elizabeth Olsen e Paul Bettany, le star di WandaVision, hanno inviato un divertente messaggio al cast della nuova serie Marvel. Gli interpreti di Scarlet Witch e Visione hanno colto l'occasione per ironizzare sugli spoiler e regalare ai fan un'altra divertente interazione dopo le già memorabili scene ispirate alle sitcom andate in scena nelle puntate della serie. Nel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Le star di WandaVision,, hanno realizzato unper ildi Theand the. Theand theè disponibile su Disney+., le star di WandaVision, hanno inviato unmessaggio al cast della nuova serie Marvel. Gli interpreti di Scarlet Witch e Visione hanno colto l'occasione per ironizzare sugli spoiler e regalare ai fan un'altrainterazione dopo le già memorabili scene ispirate alle sitcom andate in scena nelle puntate della serie. Nel ...

Advertising

MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - JKOOKIE97S : voglio vedere the falcon and the winter soldier ma non ho disney più che palle me lo devo vedere 1ll3g4lm3nt3 - iamtoad : @_lilpancake_ @poiintbreak_ - dyleoliviazella : SAM IMITATING THE FALCON PLSJSJSJ - mrshevrondalee : ah, un'altra cosa, abbiamo preso con regolarità a guardare le serie della Marvel insieme quindi oggi si inizia The… -