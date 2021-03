Tg Psicologia | edizione del 19 marzo 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dal primo lockdown ad oggi, con l’entrata in vigore di nuove e rigide restrizioni, “non siamo più gli stessi. Nel frattempo ci siamo logorati, svuotati, sfiancati e siamo in questa condizione di esaurimento che si somma a una progressiva crescita di insofferenza e non rispetto delle regole”. A delineare il quadro psicologico degli italiani è Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf). Sul tema vaccini, da psichiatra Mencacci vede una vera e propria “dissociazione. Alle morti per il Covid- constata in conclusione- ci siamo assuefatti”. COVID, LINGIARDI (SAPIENZA): SACRIFICI DURI SOPRATTUTTO PER GIOVANI, MA NECESSARI