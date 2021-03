Tg Politico Parlamentare | edizione del 19 marzo 2021

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell’Ema anche l’Italia riparte con le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Bisognerà recuperare circa 200mila vaccinazioni rimaste in sospeso a causa dello stop improvviso della campagna. Un rallentamento che, secondo Palazzo Chigi, sarà riassorbito nell’arco di due settimane. Intanto a rasserenare gli animi ci prova il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli secondo il quale “non ci sono evidenze che il vaccino AstraZeneca incrementi il rischio di complicanze legate alle trombosi. Tuttavia, dalla Francia arriva la raccomandazione che potrebbe alimentare qualche dubbio. L’Alta autorità della Sanità transalpina consiglia di escludere dalla somministrazione di Astrazeneca le persone con meno di 55 anni. REGIONI E COVID, ANCORA MASSIMA CAUTELA

Advertising

Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 marzo 2021 - Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 marzo 2021 - Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 marzo 2021 - Agenzia_Dire : #Astrazeneca è 'sicuro ed efficace', #Draghi celebra la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di #Covid… - Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare

Dire

... parte da un post su Fb (poi ripreso dalla stampa) del giàe ministro Gianpiero D'Alia ..." ha evidentemente arrugginito l'empito garantista che pure aveva caratterizzato l'agire...... parte da un post su Fb (poi ripreso dalla stampa) del giàe ministro Gianpiero D'Alia ...- ha evidentemente arrugginito l'empito garantista che pure aveva caratterizzato l'agire...Atteso per oggi in Cdm il via libera al decreto Sostegni che distribuirà i 32 miliardi di extradeficit autorizzati dal Parlamento. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, ...Poi, nel corso della riunione, gli europarlamentari e il presidente dem del Parlamento Ue Bruxelles ... Graziano Delrio e Andrea Marcucci facciano comunque un gesto di cortesia politica analogo a ...