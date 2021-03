Tg Lazio, edizione del 19 marzo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Cresce la terapia intensiva all’Umberto I per la lotta al Covid. Da lunedì l’ospedale romano avrà 18 posti letto in più dotati di tecnologia all’avanguardia. Questa mattina l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, e il direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba, hanno inaugurato il nuovo reparto, realizzato da Invitalia con un investimento di due milioni e mezzo di euro. “Non siamo in una situazione di sofferenza sulle terapie intensive- ha detto l’assessore D’Amato-, però dobbiamo attrezzarci per farci trovare pronti qualora ci sia l’esigenza”. VACCINO, RIPARTITA SOMMINISTRAZIONE ASTRAZENECA NEI 35 HUB LAZIO Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) Cresce la terapia intensiva all’Umberto I per la lotta al Covid. Da lunedì l’ospedale romano avrà 18 posti letto in più dotati di tecnologia all’avanguardia. Questa mattina l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, e il direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba, hanno inaugurato il nuovo reparto, realizzato da Invitalia con un investimento di due milioni e mezzo di euro. “Non siamo in una situazione di sofferenza sulle terapie intensive- ha detto l’assessore D’Amato-, però dobbiamo attrezzarci per farci trovare pronti qualora ci sia l’esigenza”. VACCINO, RIPARTITA SOMMINISTRAZIONE ASTRAZENECA NEI 35 HUB LAZIO

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Zazzaroni: Vi spiego cosa lega Milan, Napoli e Roma C'è un filo conduttore che lega Milan, Napoli e Roma. E non solo: anche Lazio e Atalanta. Lo spiega Ivan Zazzaroni nel corso del suo editoriale sulle colonne del Corriere ...alla prossima edizione della ...

Alice nella Città apre le iscrizioni per film e corti, presidente di giuria Piera Degli Esposti ... le iscrizioni al Concorso Lungometraggi e al Concorso Cortometraggi alla XIX edizione di Alice ...l' EFA Young Audience Award e apre la call per partecipare alla giuria a 50 giovani di Roma e del Lazio ...

Alice nella Città apre le iscrizioni per film e corti, presidente di giuria Piera Degli Esposti Nella foto Piera Degli Esposti. Si aprono oggi, venerdì 19 marzo, le iscrizioni al Concorso Lungometraggi e al Concorso Cortometraggi alla XIX edizione di Alice nella Città, la ...

