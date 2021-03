Testo e video ufficiale del brano “Io Sono Luca” cantato da I Dellai, Nuove Proposte Festival di Sanremo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco il Testo e il video ufficiale del duo I Dellai con il brano “Io Sono Luca“, in gara nella categoria Nuove Proposte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. I Dellai Duo formato da due fratelli gemelli Luca e Matteo Dellai Data di nascita: 21 Dicembre del 1996Luogo di nascita: Cesena (Forlì-Cesena) “Io Sono Luca” Così viene giù il cieloE qualcuno continua a parlareA dire che la guerra è bruttaE che è difficile ricostruireHo visto castelli di carteCadere senza fare rumoreSapessi quante bombe li han ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco ile ildel duo Icon il“Io“, in gara nella categoriaalla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo. IDuo formato da due fratelli gemellie MatteoData di nascita: 21 Dicembre del 1996Luogo di nascita: Cesena (Forlì-Cesena) “Io” Così viene giù il cieloE qualcuno continua a parlareA dire che la guerra è bruttaE che è difficile ricostruireHo visto castelli di carteCadere senza fare rumoreSapessi quante bombe li han ...

Advertising

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - imprendonline : Tutti i nostri progetti includono un editor avanzato per inserire facilmente immagini, testo formattato e embedded… - joshvregui : il testo di white dress - imprendonline : Un semplice campo di testo per caricare un video? L'embedding di video da youtube e vimeo e' gia' integrato in tutt… - imprendonline : Tutti i nostri progetti includono un editor avanzato per inserire facilmente immagini, testo formattato e embedded… -