Testo e video ufficiale del brano "Goal!" cantato da Avincola, Nuove Proposte Festival di Sanremo 2021

Ecco il Testo e il video ufficiale di Avincola con il brano "Goal!", in gara nella categoria Nuove Proposte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021

Avincola
Data di nascita: 23 giugno 1987
Nome completo: Simone Avincola
Luogo di nascita: Roma Garbatella

"Goal!"

Voglio stare bene
Stare bene e basta
Ma io giro la testa
E tu giri la pasta
E le padelle scintillano
E i nostri cuori si bruciano
Smettila di cucinare
Ti prego, smettila di cucinare
Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?
Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?
Amore
Che ne sai?

