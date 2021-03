(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Labitalia) -per una migliore qualità del prodotto e 6 nuove. Questo l'obiettivo dell'investimento da un milione e 600 mila euro realizzato daSpa, azienda costituita nel 1978, a Lessona, nel distrettodi Biella, specializzata nella produzione e filatura di fibre pregiate e, in particolare, di tessuti di alta gamma per l'abbigliamento maschile. Un investimento completato grazie aldi 750.000 euro ricevuto datramite la legge 181/89 per il rilancio delle aree industriali. Il progetto, infatti, ha permesso di ampliare lo stabilimento produttivo e, quindi, di potenziare la capacità produttiva dei filati. “LaSpa è un'azienda familiare: produciamo tessuti drappieri da ...

Advertising

TV7Benevento : Tessile: Drago, con finanziamento Invitalia nuovi macchinari e 6 assunzioni... - lifestyleblogit : Tessile: Drago, con finanziamento Invitalia nuovi macchinari e 6 assunzioni - - lifestyleblogit : Tessile, per Drago investimento con Invitalia - - Adnkronos : Tessile: Drago, con finanziamento Invitalia nuovi macchinari e 6 assunzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Tessile Drago

Cosenza Channel

Grazie alla legge 181, l'azienda di Biella ha completato un progetto di rinnovamento dei macchinari e assunto 6 persone 19 marzo 2021...che è stata istituita per celebrare la tragedia che vide 129 donne morire nella filanda... un po' come Ivannel film Rocky 4, in macchine da competizione per dimostrare al mondo la ...Roma, 19 mar. (Labitalia) - Nuovi macchinari per una migliore qualità del prodotto e 6 nuove assunzioni. Questo l'obiettivo dell'investimento da un milione e 600 mila euro realizzato da Drago Spa, azi ...