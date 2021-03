Terza ondata Covid, il parere degli esperti: primi segnali positivi entro Pasqua (Di venerdì 19 marzo 2021) Tanti italiani continuano a chiedersi quando finalmente vedremo una luce in questa situazione d'emergenza che ormai stiamo vivendo da più di un anno. Su questo punto sono intervenuti molti esperti. L'epidemiologo La Vecchia ritiene che, molto probabilmente, il plateau si raggiungerà entro le festività Pasquali. Quando finirà la Terza ondata Covid? L'opinione degli esperti E così il dottor La Vecchia ha spiegato che, se non ci saranno allentamenti delle restrizioni, vedremo i primi segnali positivi entro Pasqua. Purtroppo il nostro Paese è alle prese con la Terza ondata della pandemia da Coronavirus. Nella giornata del 17 marzo, in ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Tanti italiani continuano a chiedersi quando finalmente vedremo una luce in questa situazione d'emergenza che ormai stiamo vivendo da più di un anno. Su questo punto sono intervenuti molti. L'epidemiologo La Vecchia ritiene che, molto probabilmente, il plateau si raggiungeràle festivitàli. Quando finirà la? L'opinioneE così il dottor La Vecchia ha spiegato che, se non ci saranno allentamenti delle restrizioni, vedremo i. Purtroppo il nostro Paese è alle prese con ladella pandemia da Coronavirus. Nella giornata del 17 marzo, in ...

