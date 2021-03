'Terruzzi racconta la F1',via nuova stagione podcast RedBull (Di venerdì 19 marzo 2021) Infatti, ad accompagnare Giorgio Terruzzi, ci saranno anche Pino Allievi, storica firma della Gazzetta dello Sport, e Stefano Nicoli, blogger fondatore del sito Fuori Traiettoria, che porterà un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 19 marzo 2021) Infatti, ad accompagnare Giorgio, ci saranno anche Pino Allievi, storica firma della Gazzetta dello Sport, e Stefano Nicoli, blogger fondatore del sito Fuori Traiettoria, che porterà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Terruzzi racconta 'Terruzzi racconta la F1',via nuova stagione podcast RedBull Cinture ben allacciate in vista dell'inizio della nuova stagione motoristica, e anche per il ritorno di "Terruzzi racconta la Formula 1", il podcast prodotto da Red Bull Italia che nel 2020 è stato tra i più ascoltati nella categoria Sport di Apple Podcasts e Spotify. Questa terza stagione sarà "A ruota ...

