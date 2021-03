Tentata violenza sessuale in pieno giorno nel centro di Bologna: arrestato un 36enne (Di venerdì 19 marzo 2021) Tentata violenza sessuale in pieno giorno nel centro di Bologna. La 20enne vittima delle molestie ha chiamato il 113 per chiedere l’intervento degli agenti. L’uomo, infatti, aveva continuato a seguirla per le strade di Bologna. Le Volanti sono intervenute subito per fermare il 36enne. “Mi ha toccata, qui in via Indipendenza. Ora continua a seguirmi. Aiuto”. La chiamata di una ragazza di circa 20 anni agli agenti della compagnia locale di Bologna è arrivata in pieno giorno, da una strada solitamente trafficata. Le Volanti sono intervenute subito per raggiungere la giovane in difficoltà e fermare un uomo per violenza sessuale. Il 36enne ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 marzo 2021)inneldi. La 20enne vittima delle molestie ha chiamato il 113 per chiedere l’intervento degli agenti. L’uomo, infatti, aveva continuato a seguirla per le strade di. Le Volanti sono intervenute subito per fermare il. “Mi ha toccata, qui in via Indipendenza. Ora continua a seguirmi. Aiuto”. La chiamata di una ragazza di circa 20 anni agli agenti della compagnia locale diè arrivata in, da una strada solitamente trafficata. Le Volanti sono intervenute subito per raggiungere la giovane in difficoltà e fermare un uomo per. Il...

Angela300564201 : il Resto del Carlino: Tentata violenza sessuale a Bologna all'ora di pranzo in via Indipendenza. Arrestato.… - autocostruttore : Tentata violenza sessuale a Bologna all'ora di pranzo in via Indipendenza. Arrestato pakistano che nel 2017 aveva m… - EttaLisetta : RT @Barbara_ais: Ecco un altro che lascia la moglie e come scusa si aggrappa alla difesa dei rom e non ricorda affatto che la moglie ha sub… - magixludo : RT @Barbara_ais: Ecco un altro che lascia la moglie e come scusa si aggrappa alla difesa dei rom e non ricorda affatto che la moglie ha sub… - Barbara_ais : Ecco un altro che lascia la moglie e come scusa si aggrappa alla difesa dei rom e non ricorda affatto che la moglie… -