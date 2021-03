Tennis | a Wimbledon si prospettano porte aperte | pubblico ridotto e giocatori negli alberghi ufficiali

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si muovono le acque a. I Championships iniziano a svelare i loro piani per il 2021, in quello che è l’anno dell’attesissimo ritorno della sacra erba, saltata nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il torneo, va detto, ha ammortizzato le perdite grazie a un’assicurazione, inedita per gli altri Slam, che copriva anche questa casistica. L’All England LawnClub ha comunicato come la soluzione più probabile sia quella di un torneo che preveda sì la presenza del, ma in maniera ridotta rispetto alla capienza complessiva (comprensiva, dunque, non soltanto dei campi principali). La notizia che, in qualche modo, “spezza” la tradizione è quella legata a uno dei grandissimi classici dei Championships: la Queue, quella lunga fila notturna che si fa la notte (con svariati campeggi annessi) per poi poter avere accesso ...

quest'anno ci sarà, ma senza la sua tradizionale coda giornaliera di appassionati in attesa del biglietto. A poco più di tre mesi dall'inizio dei Championships, che tornano a disputarsi dopo ...L'AELTC si arrende al Covid: 'Ci spiace per i ...Parlando degli appuntamenti di Wimbledon e delle Olimpiadi ed in generale del resto ... "Federer non ha subito molti infortuni perché il tennis è così semplice per lui. Nadal, invece, possiede un ...